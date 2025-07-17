Росія намагається збільшити виробництво озброєння, використовуючи КНДР та Китай.

За сучасних умов Росія показує максимум своїх можливостей у просуванні на фронті та залученню особового складу. Про це в етері "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Оці фрази - аби Путін захотів. Він захотів, але не зміг. Тому що є сурові реалії життя, російської економіки, стану справ російської армії. Але казати, що це абсолютно вичерпаний ресурс теж не варто. Загальну мобілізацію вони не проводили та можуть провести. Так, це великий ризик для них. І вони зараз активно шукають живу силу, де б її залучити в обхід примусової загальної мобілізації. Також, якщо ми говоримо про військовий потенціал і ресурс - Росія видає максимум, що вона може і можуть теперішні її союзники - Північна Корея та Іран", - сказав Тимочко.

Він додав, що поїздка міністра зовнішніх справ Росії в Північну Корею - це спроба РФ розширити свій військово промисловий комплекс завдяки дешевій робочій силі КНДР.

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"У них там свої виклики, бо Північна Корея не індустріальна країна, не має особисто своїх фінансів та можливостей, аби масштабувати виробництво без підтримки Росії та китайського обладнання. Тому зараз так виглядає, що Північна Корея ставатиме таким собі хабом російсько-китайським. Де через третю країну Китай буде передавати в Північну Корею озброєння, щоб Росія могла ним користуватися", - додав Тимочко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні розвідка Британії відзначила, що в останні два місяці російські загарбники збільшили темпи захоплення української території. Так, у червні російські сухопутні війська захопили приблизно 550-600 кв. км української території. А в середньому окупанти захоплювали близько 18-20 кв. км за день.

Тим часом CNN пише, що в найближчі тижні чи дні Росія може почати свій посилений літній наступ на сході України. За даними журналістів, для цього Москва може задіяти до 160 тисяч своїх військових.

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