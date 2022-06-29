Через обстріли окупантів пошкоджено магістральний газопровід в районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Як повідомляє Запорізька ОВА, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів без газопостачання залишилась Оріхівщина. А в найближчі дні в результаті пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що ворог продовжує знищувати інфраструктуру області.
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
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