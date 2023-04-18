Мобілізаційний ресурс теж кульгає.

Росія має великий регрес у використанні техніки для війни проти України. Як повідомляє CNN, РФ не встигає виробляти нові зразки зброї.

Причиною кризи окупаційних військ у тому числі є і великі втрати армії внаслідок ведення бойових дій.

На брифінгу західні посадовці на умовах анонімності заявили, що наразі не видно "великого зростання у збільшенні техніки". А те обладнання для війни, яке залучають росіяни, є "старшого покоління".

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"Вони почали з Т-80 і Т-90 (танків – ред. УНІАН), потім перейшли до Т-72, ​​далі ми побачили перші Т-55, виведені з модернізації для ведення в бою. Та сама картина спостерігається у використанні артилерії також", - повідомили чиновники.

Окрім технічного забезпечення у росіян є проблеми з мобілізаційним ресурсом. У першу чергу це стосується навчання – нових солдатів кидають у бій без належної підготовки. Згідно з інформацією посадовців, зі 150 тисяч мобілізованих хоча якусь підготовку на рівні роти пройшли лише близько 10%.

"Ми бачимо російську силу на даний момент. Вона деградувала порівняно з тією силою, яка спочатку була в Україні", - підсумували чиновники.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо з актуального

Українські сили оборони з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже більше 183 тисяч осіб. Зокрема за минулу добу було знищено 470 окупантів.

Сьогодні, 18 квітня, у Генштабі заявили про влучання у важливий військовий об’єкт росіян.

У Росії знайшли цвинтар із масовим похованням "вагнерівців" та інших окупантів. Про їхню загибель близьким не повідомляли.

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