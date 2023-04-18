Українські воїни поцілили, зокрема, у ворожу станцію радіоелектронної боротьби, зазначили у Генштабі.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників та два райони зосередження озброєння, військової техніки й живої сили супротивників.

Уражено також ще один важливий військовий об’єкт ворогів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 18 квітня, у своєму вечірньому зведенні. "Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Російські загарбники вже тривалий час намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж 17 квітня захисники нашої країни відбили понад 70 атак з боку загарбників.

Окупанти на нашій землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати росіян на 18 квітня становлять приблизно 183 130 осіб. Варто зазначити, що лише за минулу добу "мінуснули" 470 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: