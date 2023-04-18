Там понад 60 могил і їх кількість зростає.

Російські видання "Люди Байкалу" виявило два великих поховання на Олександрівському кладовищі під Іркутськом. Тут масово ховають російських солдатів - контрактників, "вагнерівців", мобілізованих.

Як пише видання, спочатку це кладовище в ПВК "Вагнера" називали "братською могилою". Мати 24-річного Расима Ігумнова, завербованого в ПВК ув'язненого, ліквідованого 31 грудня, розповіла, що їй погрожували поховати загиблого під Іркутськом, якщо вона сама не забере його тіло.

"Мені сказали: або ви заберете труп, або ми поховаємо його в братській могилі в Іркутську", — каже мати "вагнерівця" Людмила Гілязова.

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Сьогодні на кладовищі під Іркутськом є дві зони з могилами російських військових. На першій, "Алеї героїв", 13 могил. На іншому, безіменному віддаленому квадраті для "вагнерівців", до якого потрібно йти через все кладовище, 53 могили. На деяких з них лежать вінки з символікою ПВК "Вагнера". Кількість поховань на цьому майже порожньому кладовищі протягом останніх місяців тільки зростає, порожні могили риють і наперед.

На "Алеї героїв" переважно жителі області. З 13 осіб тільки про шість публікувалися некрологи, про смерть інших нічого публічно відомо не було. ЗМІ вдалося з'ясувати, що принаймні троє –добровольці, двоє – мобілізовані, – один контрактник. Всі вони були ліквідовані в Україні з грудня 2022 року по березень 2023 року.

З 53 похованих в дальньому кутку цвинтаря "вагнерівців" тільки про п'ятьох були некрологи в соцмережах і районних газетах. Щонайменше 43 загиблих з них були ув'язненими, їхній вік – від 20 до 62 років. З відкритих баз судів відомо, що 17 – засуджені за вбивство, решта – за крадіжки і наркотики. Тільки 20 похованих на цьому кладовищі з Іркутської області, решта – з Бурятії і Забайкалля, що знаходяться східшіше.

Журналісти "Люди Байкалу" спробували відшукати родичів загиблих і зв'язатися з ними. З'ясувалося, що принаймні четверо "вагнерівців" були сиротами, у багатьох були складні стосунки з родичами (частина з них відбували терміни в колоніях за злочини проти близьких – напади, крадіжки, вбивства).

Частина близьких мертвих росіян, яких вдалося розшукати, не знала про їхню смерть на війні проти України. Смерть деяких з них згодом близьким підтвердили в ПВК "Вагнера". Іншим же сказали, що фото могили з ім'ям їхнього родича – фейк, і треба чекати офіційних повідомлень.

Наприклад, сестра Максима Герчикова, завербованого в ПВК "Вагнера" під час відбування покарання за 12 крадіжок і викрадення авто, розповіла журналістам, які показали їй фото могили брата під Іркутськом: "Пішов туди [на війну] і мені нічого не сказав. Я дізналася від сторонніх людей. Ми давно не спілкувалися. [У розмові з представниками ПВК "Вагнера"] я тільки заїкнулася про кладовище в Іркутську - вони мені відразу: "Це фейк!". Типу, не вірте нікому, поки не прийде офіційне повідомлення".

Інші, з ким ПВК "Вагнера" зв'язувалася, розповіли, що їх сповіщали про смерть і місце поховання родичів. Деякі навіть отримували компенсацію. За смерть росіянина виплачували по 5 мільйонів рублів "гробових", ще 100 тисяч рублів – на похорон. Деяким виплачували і зарплату загиблого. При цьому "гробові" і зарплату родичам віддавали готівкою в місці, яке вибирав спеціальний куратор від ПВК "Вагнера".

Похорон російських військових - скандали

Інцидент в Іркутську - не перший, пов'язаний з похованням російських військових далеко від їхнього будинку і без повідомлення близьких про їхню смерть. Напередодні скандал розгорівся в російській Туві, на батьківщині міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Родичі мертвих росіян випадково дізналися про їхню загибель - після того, як з'явилися фото з кладовища в Новосибірську, в сотнях кілометрів від Туви.

Скандалами супроводжувалося і поховання "вагнерівців" в Краснодарському краї. Місцеве кладовище в станиці Бакинська сьогодні є найбільшим місцем поховання росіян, ліквідованих в Україні. Ще одне місце поховань – в місті Гарячий Ключ. Тут влада навідріз відмовлялася дозволяти поховання військових, поки в ПВК "Вагнера" не чинили тиск.

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