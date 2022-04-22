Наслідки війни далися взнаки на енергетичних ринках: багато компаній уникають російської нафти та кораблів.

Запаси життєво важливого корабельного палива на північному заході Європи виснажуються. Причина – розв'язана Росією повномасштабна війна в Україні, яка продовжує руйнувати ринок нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на головного операційного директора постачальника палива Monjasa Group Свенда Молхольта.

За його словами, судна, які до війни заправлялися паливом з низьким вмістом сірки в Балтійському регіоні, тепер все частіше йдуть в голландсько-бельгійський хаб для отримання додаткових постачань. Це посилює ринок і провокує ефект доміно для решти Північно-Західної Європи.

Ба більше, багато компаній уникають російської нафти і кораблів, оскільки міжнародні санкції проти Москви продовжують розвиватися. Водночас, багато європейських НПЗ провели сезонне техобслуговування, ще більше скоротивши постачання палива. В Антверпені ціна на нього зросла швидше, ніж ф'ючерси на нафту Brent.

Схожа ситуація і зі звичайним дизельним паливом – воно теж злетіло в ціні після 24 лютого.

Виконавчий директор KPI OceanConnect Сорен Холл зазначив, що сьогодні спостерігається загальна нестача MGO та інших видів дизельного палива, "що тягнеться від північної Франції і до Балтики"

"На даному етапі ми не передбачаємо ринку, на якому вантажовідправники не зможуть отримати свій газойль", – сказав Холл. Але ті, хто купує в останню хвилину, "зазнають труднощів" і, можливо, доведеться заплатити комісію, відому як демередж, щоб чекати постачання в порту.

Раніше повідомлялося, що ЄС і США готують новий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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