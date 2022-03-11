Обстрілом було порушено водопровідну мережу.

У Чернігові через нічні удари ворога було припинене водопостачання міста.

Про це повідомляється на сторінці КП "Чернігівводоканал" у Facebook.

"Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру. Через витоки було припинено водопостачання міста", - йдеться у дописі.

У компанії закликали мешканців міста повідомляти про пошкодження мереж.

Нагадаємо, що російські окупаційні сили обстріляли з "Ураганів" Ніжин у Чернігівській області. Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернуто в домівки.

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