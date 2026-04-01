У банках та обмінниках змінився курс валют: скільки коштує долар

Курс долара до гривні в банках України у середу, 1 квітня, зріс на 2 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,86 грн/євро, а курс продажу - 50,58 грн/євро.

Національний банк України встановив на 1 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 14 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що у разі, якщо період турбулентності на ринках триватиме довше, це позначиться на парі долар/євро, а також на золоті та інших активах. Відповідно до його прогнозу, курс долара в Україні у квітні перебуватиме в межах 43,75–44,50 гривні, а курс євро – 49,5–52 гривні.

