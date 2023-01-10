Віктор Ніколюк запевнив, що українські захисники готові до всього.

Українські військові, які перебувають на Сіверському напрямку, готові до будь-якого розвитку подій. Командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що ЗСУ не дадуть російським окупантам дійти до Чернігова.

"Ми знаходимося на державному кордоні України. Наразі ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - заявив генерал-майор у своєму відеозверненні.

За його словами, українські захисники зможуть дати загарбникам потужну відсіч, якщо ті знову підуть у наступ.

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"Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога, ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", – підсумував Ніколюк.

Новий наступ росіян на Україну - що відомо

У грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російське командування готує близько 200 тисяч солдатів для війни проти України. За його словами, окупанти можуть піти в новий наступ на Київ.

У свою чергу Міноборони України вважають, що новий наступ може стартувати вже в лютому поточного року. Водночас представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький припустив, що наступ може початися із Запорізької області.

Москва продовжує стягувати в Білорусь свої війська і техніку. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що росіяни стягують свій військовий "металобрухт" в Білорусь, тому що у них немає можливості розконсервувати техніку на своїй території.

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