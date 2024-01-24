Національна гвардія може захистити Путіна від тих внутрішніх протестних настроїв, яких він так боїться.

Екс-глава вітчизняної зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк каже, що не чув про замахи на життя очільника Кремля Володимир Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю каналу 1+1, зауваживши, що Путін зараз дуже прискіпливо ставиться до своєї безпеки.

Розвідник підкреслив, що не чув про жодний такий замах.

"Якби було відомо, то це було б відомо всьому світові. Але Путін сьогодні дійсно дуже прискіпливо ставиться до своєї безпеки. І керівники його особистої безпеки – вони є найбільш довірені до нього. І вони сьогодні очолюють напрямки в силових структурах. Той же Золотов, який був керівником охорони Путіна, сьогодні є керівником Національної гвардії. Тому що саме Національна гвардія може захистити Путіна від тих внутрішніх протестних настроїв, яких він так боїться", - зазначив Кондратюк.

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Щодо того, чи зараз Путін одноосібно приймає рішення, чи дослуховується до когось, Кондратюк зауважив, що коло спілкування очільника Кремля зараз "занадто вузьке".

"Можливо там є декілька осіб. Але їхні функції на сьогодні - не впливати на його рішення, а забезпечувати їхню реалізацію. Чому? Бо людина, думка якої не співпадає з думкою Путіна, потрапляє зразу у "чорний" перелік, позбавляється доступу до Путіна, всіх привілей, на тому його кар’єра закінчується. Люди просто не ризикують казати, що насправді відбувається. А ті люди, які йому доповідають, вже розуміючи його бачення і знаючи думки, просто доносять інформацію лише ту, яку він хоче чути", - сказав Кондратюк.

Інші заяви Кондратюка - деталі

Росія втратила значну частину своїх агентів, що були завербовані задовго до повномаштабного вторгення в Україну, вважає Кондратюк. На його думку, Путін прийняв рішення атакувати Україну ще у 2004 році, а команда готуватись до "операції" була надана у 2014.

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