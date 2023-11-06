ЗСУ атакували основне ремонтне підприємство ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Українські військові минулої доби атакували морську та портову інфраструктуру росіян на суднобудівному заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі ввечері 4 листопада.

Як повідомляється у звіті ISW, свіжі супутникові знімки показують, що удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий.

Зазначалось, що завод "Залив" планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, серед який вісім - проекту 22800 "Каракурт". Однак станом на цей рік з верфі було спущено лише три корвети.

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Як відомо, судноремонтний завод "Залив" є найбільшою верфю у Східній Європі і, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму після успішного удару ЗСУ по "Севморзаводу" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

За словами аналітиків, що масштаби збитків наразі точно незрозумілі, супутникові знімки дозволяють зробити припущення. На думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

За оцінками ISW, з червня 2023 року ЗСУ проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ. Це потрібно для послаблення здатності російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Удар по Керчі - що відомо

у суботу в Керчі пролунали вибухи. Загарбники повідомили про атаку півтора десятків ракет, які були збиті, а "уламки" впали на території суднобудівного заводу.

Незабаром стало відомо, що насправді принаймні одне влучання в корабель дійсно було. Пізніше цю інформацію підтвердили і в ЗСУ, і самі загарбники. Ворог зізнався, що ракета дійсно влучила в корабель проекту "Каракурт".

В інтернеті з’явилися нові, більш чіткі супутникові знімки російського корабля "Аскольд", ураженого українською ракетою у доку суднобудівного заводу окупованої Керчі.

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