Зазначається, що сьогодні останній день оплати 100 млн доларів за зовнішнім боргом РФ.

Радник глави МВС України Віктор Андрусів назвав три причини, "чому сьогодні Путін обстрілював Україну".

"США, Канада, Великобританія і Японія заборонили імпорт російського золота - це мінус 15 млрд доларів на рік з бюджету", - написав Андрусів у Facebook.

Другою причиною, на його думку, є той факт, що Борис Джонсон пообіцяв сьогодні натиснути на Макрона і Шольца, щоб відмовити їх від нав'язування Україні "поганого миру" і після ранкового обстрілу у Макрона і Шольца поменшало аргументів для своєї позиції.

"Сьогодні останній день оплати 100 млн доларів за зовнішнім боргом РФ", - додав також Андрусів.

Нагадаємо, удар по Києву здійснювався Росією високоточними ракетами з району Каспійського моря. Для сьогоднішнього удару по Київщині противник застосував стратегічну авіацію. Ракета Х-101-є найбільш високоточною і найдорожчою ракетою, яка є на озброєнні РФ.

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