Зокрема, пропагандисти продовжили схиляти Україну до перемовин.

Російські пропагандисти впродовж тижня поширювали фейки про нібито "злиття" України партнерами та потрапляння наданої ними зброї на чорний ринок.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, пропагандисти поширювали тезу про те, що Україна має піти на переговори з РФ щодо завершення конфлікту.

Мовляв, в разі затягування конфлікту Україна ризикує втратити державність, а Росія готова до переговорів та пропонує цілком прийнятні умови. Тим більше, деякі країни ЄС (Польща, Угорщина) готуються до анексії територій України, стверджує роспропаганда.

Також пропагандистські ЗМІ переконували, що Захід починає втомлюватись від конфлікту і поступово "зливає" Україну. Нібито Захід загалом втомився від війни, від підтримки України та санкцій проти РФ і починає послаблює їх. Тож у якийсь момент Захід не витримає протистояння з Росією і припинить підтримувати Україну.

Крім цього, поширювали тезу про те, що Україна продає західну зброю на чорному ринку.

"З початку постачань західної зброї Україні чорний ринок почав насичуватись цією зброєю, що говорить про ненадійність України як партнера. Захід має комплексно оцінити негативні наслідки цих постачань", - цитують пропагандистів в ЦПД.

Як писав УНІАН, раніше видання FT з посиланням на джерела писало, що США і НАТО нібито стурбовані контрабандою зброї з України.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Financial Times наголосив, що Україна не може стати джерелом контрабандної зброї у світі, бо українцям необхідно воювати з російським агресором.

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