Одна з причин цього - кумівство в російській армії.

Серед російських генералів вкрай низький професійний рівень. Один із прикладів тому - Чорнобаївка.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю німецькому журналу SPIEGEL

Так, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому серед 20 тисяч убитих в Україні російських військових є і вищі генерали, Буданов зазначив:

"Ми загадалися над питанням. І, на жаль, ми знайшли тільки одну відповідь: вкрай низький професійний рівень генералів. Одна з причин цього - кумівство в російській армії, це генерали-всюдиходи, родичі якогось чиновника, які не справляються зі своїми завданнями і не підготовлені до них", - сказав він.

Буданов навів у приклад ситуацію в Чорнобаївці,

"Візьміть тільки Чорнобаївку! Це пам'ятник ідіотизму", - сказав він.

Чим відома Чорнобаївка

Як писав УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили 27 лютого. Однак, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії-генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

18 квітня ЗСУ 16-й раз розгромили окупантів в Чорнобаївці.

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