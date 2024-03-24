Взяття "Ісламською державою" на себе відповідальності за п’ятничний теракт не зупинило боротьбу взаємних звинувачень між Москвою та Києвом.

Масштабний теракт у Москві вечері 22 березня, внаслідок якого загинули щонайменше 133 осіб, іще 154 отримали поранення, спричиняє боротьбу звинувачень, попри взяття ІДІЛ на себе відповідальності за атаку. Про це пише Politico.

Видання нагадує, що щойно "ехо стрілянини та вибухів гранат ледве вщухло в п’ятницю", російські та українські офіційні особи почали обмінюватися звинуваченнями одне одного у теракті.

"Але обмін звинуваченнями між Москвою та Києвом після теракту був перерваний терористичним угрупованням "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність", - пише ЗМІ.

Журналісти проводять паралель із атакою "Ісламської держави" в паризькому театрі "Батаклан" у 2015 році, в результаті якої загинуло 90 осіб та облогою театру "Норд Ост" у 2002 році, коли група чеченських озброєних чоловіків і жінок зайняла переповнений зал на сході Москви та вимагала припинення Другої чеченської війни.

Видання також наводить слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який назвав такі російські звинувачення "спланованою провокацією Кремля з метою роздмухування антиукраїнської істерії в російському суспільстві" з метою "дискредитації України в очах міжнародної спільноти".

Теракт у Москві 22 березня

Ввечері 22 березня у Москві стався масштабний теракт. За даними російских мас-медіа, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту однієї з російських рок-груп.

Жертвами атаки стали щонайменше 133 особи, ще 154 отримали поранення.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація ІДІЛ. Водночас лідер РФ Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, та провів аналогію зі злочинами нацистів у часи Другої Світової війни.

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