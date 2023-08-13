Організація перебуває на межі скорочень та реорганізації через проблеми з виплатами після заколоту Євгена Пригожина, вважає британська розвідка.

ПВК "Вагнер" зіткнулася з фінансовими проблемами через небажання Росії надалі спонсорувати потреби найманців після червневого заколоту засновника організації Євгена Пригожина.

Ймовірно, наразі ПВК "Вагнер" знаходиться на межі скорочень та реконфігурації внутрішньої структури, щоб заощадити витрати на зарплату персоналу в "важкий" для себе період, вважає британська розвідка.

Там підкреслюють, що після спроби бунту зі сторони Пригожина у червні 2023 року, РФ розпочала "війну" проти бізнесів колишнього кухаря Путіна. Можливо, тепер фінансуванням ПВК "Вагнер" займається Білорусь.

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"Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то іншим найімовірнішим платником є білоруська влада", - вказує Міноборони Британії.

Також там кажуть, що утримання "вагнерівців" - потенційно небажана витрата білоруських ресурсів, адже вони доволі посередні для таких фінансувань.

Від ПВК "Вагнер" залишилося лише 2-3 бригади

Нагадаємо, що від колишньої "сили" ПВК "Вагнер" після заколоту Пригожина залишилася хіба третина. Як зазначав російський журналіст Ігор Яковенко, йдеться про 2-3 бригади - інших найманців або ліквідували в Україні, або вони вирішили доєднатися до кадрових військ РФ.

Яковенко повідомляв, що наразі Пригожин намагається донабрати особовий склад для діяльності "Вагнер", адже наявних сил занадто мало, щоб "кудись йти".

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