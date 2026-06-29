Ракети 'Циркон' збивати можна: Ігнат пояснив, які виникають проблеми

Наголосив, що зараз РФ запускає по Україні більше таких ракет.

Україна може збивати російські ракети "Циркон", які летять по балістичній траєкторії, але для цього не завжди є відповідні засоби. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що в Україні дефіцит зенітно керованих ракет до систем Patriot, які спроможні перехоплювати балістику.

За його словами, ракети "Циркон" проектувалися як протикорабельна ракета, і, попри розхвалювання Путіна, до гіперзвукової вона не дотягує, але має велику швидкість – до 10 Махів.

Відео дня

"І таким чином, піднімаючись на висоту понад 40 км ракета на великій швидкості, бо там розріджене повітря, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета", - сказав Ігнат.

При цьому додав, що в тому і складність, бо балістику збиває "Петріот", ракет до якого не вистачає.

"Статистика говорить сама за себе – якщо є ракети до "Петріот", то ракету можливо перехоплювати в тому чи іншому регіоні", - сказав Ігнат. При цьому зазначив, що зараз противник застосовує більше таких ракет.

За його словами, раніше ворог їх запускав з Криму, а зараз вже з північного напряму, бо береговий комплекс "Бастіон" може бути мобільним і застосовуватися в різних регіонах.

Ігнат додав, що ракета, хоч і протикорабельна, але вона може бути багатофункціональною і атакувати наземні об’єкти.

Ракети "Циркон" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили агентству, що наразі на озброєнні російської армії може бути до 120 гіперзвукових ракет "Циркон" .

Виробляє ці ракети АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов Московської області.

За даними розвідки, у 2026 році заплановано виробництво приблизно 30 таких ракет.

2 червня 2026 року РФ вдарила по Україні 8 ракетами "Циркон" і жодна з них не була збита.

Експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначав, що

Україні потрібно мати достатню кількість протиракет PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot для того, аби збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон", які при польоті заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Він зазначав, що були успішні перехоплення цих ракет раніше. Однак для цього необхідно безпосередньо мати відповідну кількість зенітних протибалістичних ракет - як PAC-3 системи Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: