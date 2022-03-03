Також планується суттєво посилити кримінальну відповідальність за мародерство.

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав зняття всіх обмежень на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для спротиву ворожим військовим на час воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Андрій Осадчук на своїй сторінці у Facebook.

"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Раніше правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект №7116 "Ні кроку назад!", який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Зокрема, максимальне покарання пропонується зробити 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення - з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Як повідомляв УНІАН, за тиждень у боях в Україні загинули 9 тисяч ворожих військових.

Також серед втрат окупантів 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 42 одиниці реактивних систем залпового вогню, 11 засобів протиповітряної оборони та інша техніка.

Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами "Укрзалізниці".

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