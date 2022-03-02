Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект №7116 "Ні кроку назад!", який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

"Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання - довічне ув'язнення", - цитує Telegram-канал партії "Слуга Народу" нардепа Максима Бужанського.

Зазначається, що максимальне покарання пропонується зробити 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення - з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Як повідомляв УНІАН, меру Куп'янська вручили підозру у держзраді за здачу міста окупантам. 27 лютого міський голова запропонував підтримку та матеріальне забезпечення командуванню збройних сил РФ. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Окрім того, мера Південного Харківської області Олександра Брюханова затримали за державну зраду.

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