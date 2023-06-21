Він зазначив, що вони не зможуть повернутися до РФ через україську територію.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порадив росіянам у тимчасово окупованому Криму якомога швидше повертатися додому.

В ефірі інформаційного телемарафону його запитали, про що свідчать останні супутникові знімки півострова, на яких зафіксовано будівництво ліній оборони окупантами. "Це переляк. Вони розуміють, що питання тільки часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я би всім порадив якомога швидше користатись послугами тої споруди, яка на сьогодні у них є, щоб бути в безпеці", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що окупанти не будуть повертатися додому через українську територію. "Хто встигне звідти, скажімо так, відправитись на рідну батьківщину, звідки вони там приїхали, хай на ту територію і відправляються. Тому що я можу сказати: всі, хто мав власність до 2014 року, повернуть собі цю власність, всі, хто там отримав збитки, отримають компенсацію за те, що там наробила російська терористична інституція", - додав він.

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Крим в окупації: останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав, що що війна почалася з Криму, тому повинна ним закінчитися.

Постійний представник президента у Криму Таміла Ташева повідомляла, що росіян, які незаконно перебувають на півострові, після деокупації видворятимуть в індивідуальному порядку.

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