Секретар РНБО підкреслив, щ російські окупанти вже тремтять, бо ми нищимо його бази з боєприпасами і технікою.

Ворог тремтить, бо українські війська нищать його бази з боєприпасами, нафтопродуктами, технікою - це відбувається завдяки зброї, яку Україні надають країни-союзники.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, якою є ймовірність витримати терміни 3-6 тижнів по звільненню окупованих територій країни та чи свідчить це про активізацію в надходженні озброєння в Україну.

За його словами, за останній місяць процес надходження військової допомоги від країн-союзників є доволі потужним.

"Це не такі темпи, які у нас були у квітні-травні. Зараз зовсім інша робота. Ми на сьогоднішній день отримаємо від наших партнерів те, що нам було потрібно… Те, як наші (ЗСУ - УНІАН) користуються цією зброєю, можна було дивитися по цьому сумнозвісному мосту (Антонівський міст на Херсонщині - УНІАН)… Ви бачите, як філігранно працює ця техніка, яку нам надають наші партнери", - наголосив Данілов.

За його словами, міжнародні партери в захваті від того, наскільки якісно українські військові використовують надане озброєння. "Самі високі оцінки від наших партнерів - Великої Британії, США та інших країн",- підкреслив Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував можливі терміни звільнення окупованих територій України.

"Те, що стосується термінів, я більш обережний. Я б дуже хотів, щоб це було набагато скоріше. Це війна. На війні дуже багато різноманітних подій. Ворог стягує зараз максимальну кількість сил. Саме на Херсонському напрямку почався дуже активний рух їхніх військ. Вони стягують додаткові сили. Я точно знаю, що наші війська будуть робити все від них залежне для того, щоб у ті терміни, які поставив президент, вони в ці терміни вклалися",- сказав Данілов.

Він наголосив, що "у будь-якому випадку перемога буде за нами, тижнем раніше, тижнем пізніше - це тільки військова справа", - підкреслив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в інтерв'ю The Sunday Times міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього збираються мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

19 липня міністр оборони зазначав, що швидкість деокупації захоплених територій залежить від темпів отримання зброї.

26 липня глава Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, за підсумками зустрічі із Зеленським, повідомив виданню Politico, що Україна повинна повернути захоплені Росією території протягом наступних 3-6 тижнів. За його словами, це він почув від президента та інших високопосадовців України.

Сьогодні, 27 липня, в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському мосту, єдиному в Херсоні мосту через річку Дніпро. Окупанти перевозили по ньому техніку і боєприпаси.

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