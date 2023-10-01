Жест головнокомандувача - це не "перемога", а дещо значно загрозливіше.

Знаменитий жест-"ножиці" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного означає зовсім не "перемогу", як помилково вважає більшість. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Під час запису бесіди до приміщення РНБО завітав Залужний, чим помітно збентежив журналістку. Після короткої бесіди з головнокомандувачем Данілов повернувся в крісло для інтерв’ю та вирішив розповісти про знаменитий жест Залужного.

Секретар РНБО пояснив, що жест "Victory" показують лицьовою стороною долоні до співбесідника.

Однак Залужний показував інший знак. Хоч пальці складають так само "ножицями", але долоню повертають тильною стороною уперед. За словами Данілова, мало хто розуміє різницю, але вона принципова.

"Коли ще стріляли з лука, коли були старі війни… І коли брали в полон, то перше, що робили – відрубували фаланги пальців для того, щоб не було спроможності натягувати лук. Валерій Федорович показав саме так – і на це мало хто звернув увагу – це означає "Ми натягуємо лук і будемо у вас стріляти", – розповів Данілов.

Попередження Залужного росіянам

Розповідь Данілова до певної міри узгоджується із заявою самого ж Залужного, яку він зробив напередодні повномасштабного вторгнення. 23 лютого 2022 року прес-служба Міноборони опублікувала короткий ролик, в якому головнокомандувач, який вже знав про неминучий напад, сказав наступне:

"У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати - бо вони пройшли війну. Ми українці - дуже миролюбиві люди, ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю - ми будемо вбивати", - сказав він, очевидно адресуючи ці слова росіянам.

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