Для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 воїнів.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times.
За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.
Данілов заявив, що військова допомога Україні від союзників змогла зламати плани агресора у першій фазі війни. Він додав, що американські РСЗВ постачаються з обмеженим боєзапасом і не можуть стріляти на 300 кілометрів, як хоче Україна, щоб зруйнувати логістику російської армії.
Раніше Данілов оцінив вірогідність повномасштабного вступу Білорусі у війну.
Нагадаємо, що за даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, у Сєвєродонецьку місцями у росіян є десятикратна перевага в артилерії.