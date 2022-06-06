За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.

Для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 воїнів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times.

За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.

Данілов заявив, що військова допомога Україні від союзників змогла зламати плани агресора у першій фазі війни. Він додав, що американські РСЗВ постачаються з обмеженим боєзапасом і не можуть стріляти на 300 кілометрів, як хоче Україна, щоб зруйнувати логістику російської армії.

Раніше Данілов оцінив вірогідність повномасштабного вступу Білорусі у війну.

Нагадаємо, що за даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, у Сєвєродонецьку місцями у росіян є десятикратна перевага в артилерії.

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