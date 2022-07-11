За його словами, українським воїнам вдається нівелювати переваги окупаційної армії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські воїни завдяки точним ударам артилерії нівелюють кількісні переваги російської армії.

Про це він повідомив у Twitter.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - Йдеться у твіті.

Данілов додав, що українські військові успішно атакували високоточною зброєю техніку та командні пункти окупантів.

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, дещо раніше президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

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