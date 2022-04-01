Серед звільнених - 15 жінок.

Сьогодні, 1 квітня, відбувся обмін полоненими в Запорізької області. Звільнено 86 українських героїв, яких утримували окупанти.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Як розповів Тимошенко, з полону окупантів були звільнено 86 українських військовослужбовців. Серед них - 15 жінок. Він також зазначив, що звільнені військові вже знаходяться в безпечному місці, тепер їх життю нічого не загрожує.

Деталей обміну Тимошенко поки що не розкрив. Скільки полонених росіян Україна обміняла на наших військових - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Запорізькій області окупанти змушують починати навчання російською мовою. Такі вимоги росіяни висунули відразу в трьох українських містах: в Енергодарі, Бердянську та Мелітополі.

Вас також можуть зацікавити новини: