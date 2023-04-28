Цілі вдалося підірвати на Луганщині.

В Луганській області російські окупанти щодня намагаються прорвати оборону бійців з 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Однак воїни тримають стрій і відбивають ворожі штурми. Під час одного з них українські захисники підірвали 2 БМП.

Про це розповіла прес-служба Генштабу ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Січеславські десантники знищили дві російські БМП-2. Російські окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону на Луганщині. Щодня воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями".

До повідомлення прикріпили фото з двома БМП-2, які отримали значні пошкодження і більше не можуть використовуватися в бою. З якої зброї знищили техніку, не повідомлялося.

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За даними Генштабу, кількість ліквідованих рашистів наближається до 190 тисяч. За добу статистика збільшилася на 540 мертвих супротивників. А кількість підірваної техніки перевищила 24 тисячі одиниць.

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