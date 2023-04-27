Більше 50% всіх смертей окупантів відбулися не від життєзагрожуючих поранень.

Більше половини російських військових, які загинули в Україні, померли через неграмотне надання медичної допомоги. З тієї ж причини багато солдатів стали інвалідами.

Про це заявив керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін в інтерв'ю російським пропагандистським сім.

"Більше 30% ампутацій [в зоні бойових дій] зроблені через неправильне накладення джгута, більше 50% всіх смертей відбулися не від життєзагрожуючих поранень", - сказав Катулін.

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За його словами, основними проблемами в сфері медичного забезпечення на фронті залишаються рівень підготовки в області надання першої допомоги і наявність можливості швидко доставити поранених до госпіталів.

Втрати РФ в Україні - деталі

За вчорашній день ВСУ ліквідували 510 російських окупантів. Всього за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188 920 осіб.

За тиждень артилеристи виконали понад 460 вогневих завдань, знищено майже 80 окупантів та техніку ворога.

У місті Бахмут Донецької області українські прикордонники завдяки мінометам зупинили атаку російських загарбників.