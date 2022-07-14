В ході бойових дій для знищення противника були залучені NLAW, "Стугна", "Джавелін" та гранатомети.

Чергова приємна новина прийшла зі східного напрямку. Штурмовики з 80-ї бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та НГУ, знищили за день танкову роту росіян.

Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

За інформацією, напередодні, 13 липня, ворог розпочав масовану атаку на українські позиції. Проте наші захисники були до цього готові та підготували "гарячий прийом" окупантам.

В результаті чіткі тактичні взаємодії призвели до втрат:

9 російських танків (майже танкова рота),

7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП),

приблизно 70 окупантів.

В бригаді наголосили, що громили ворожу техніку й піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено. Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою "Стугни" "Джавелінів", ПТУР "NLAW' та гранатометів РПГ-7, АТ-4.

Знищення такої кількості техніки загарбників лише за один день – це звичайно не остаточна перемога ЗСУ, але суттєвий крок до її наближення – додали наші захисники.

Що відомо про втрати ворога в Україні

Від початку повномасштабної російської агресії 24-го лютого наші захисники та захисниці ліквідували приблизно 37 870 окупантів. За минулу добу знищено близько 300 російських військових.

Як вже писав УНІАН, дані про загиблих окупантів з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські вояки віком 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Напередодні повідомлялося, що у Путіна закінчуються буряти, тому мобілізація дісталася й до Москви. Тим, хто виявить бажання воювати проти України, обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

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