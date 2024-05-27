За словами бійця, його група потрапила у засідку, захисники думали, що звідти живими вже не вийдуть.

Захисники Авдіївки дев'ять днів не спали нормально і не їли. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів штурмовик із Волині на позивний Селф. Нині він обіймає посаду командира відділення, з початку повномасштабної війни служить у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Бої в Авдіївці у лютому цього року 25-річний військовий називає найскладнішим своїм бойовим виходом. Пригадує, що тоді його група потрапила у засідку російських військових і захисники думали, що звідти живими вже не вийдуть.

"В Авдіїівці дев'ять днів ми не спали нормально і не їли. В мене був поранений, якого треба було на ношах тягнути. Я вже прощався із життям. Просто ще одна наша група підтягнулася, то ми швидко під прикриттям виходили бойовими порядками", - розповідає боєць. Відео дня

За його словами, служба у війську для нього розпочалася ще у 2019 році. Повістку він отримав у 20 років і пішов до армії на строкову службу. Вже там уклав контракт і продовжив служити в ЗСУ.

"Зустрів повномасштабну війну в старій частині, в тилу, й зрозумів, що можу зробити більше та подав анкету в 3-ю штурмову бригаду. Побачив, що це нормальний підрозділ і я просто маю бути там", - каже Селф.

Штурмовик називає найбільшою проблемою в українському війську брак людей. І дає пораду тим, хто досі шукає для себе мотивацію піти захищати батьківщину.

"Як можна шукати мотивацію, коли в твоїй країні війна? На нас напали. Яка ще треба мотивація? Це обов'язок! Щоб вони не прийшли сюди - ти маєш бути там. Все", - каже військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

На підступах до Часового Яру тривають бої, у Нацгвардії розкрили поточну ситуацію. Там зазначили, що на Харківському напрямку підрозділи Збройних сил відбили атаки окупаційної армії у районах сіл Липці та Тернова.

Водночас українські військові проводили контрнаступальні операції у районах Вовчанська та Стариці.

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