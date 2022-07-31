Завдяки організованій владою евакуації, з Донецької області вже вивезено понад 1 млн 300 тис. осіб, зазначили в Офісі президента.

На території Донеччини перебуває 51 тис. дітей, батьки яких не хочуть виїжджати з області.

Про це повідомила радник заступника голови Офісу президента України Володимира Зеленського Олена Симоненко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні в Донецькій області, за даними очільника Донецької ОВА, перебуває близько 350 - 370 тис. осіб, серед них 51 тис. дітей. В першу чергу, відсутні діти які мають інвалідність чи інші вади, тому що вони були вивезені давно. Серед дітей, які наразі перебувають у Донецькій області, всі діти у яких є батьки, але вони поки що відмовляються виїжджати з області", - поінформувала Симоненко.

Вона зауважила, що завдяки організованій владою евакуації, з Донецької області було вивезено понад 1 млн 300 тис. осіб. До початку російської військової агресії в Україні, на території Донеччини мешкало більш ніж 1 млн 600 тис. осіб.

"Фактично сьогодні там лишаються люди, які не хочуть поки що покидати ці території", - підкреслила Симоненко.

Радник заступника голови Офісу президента зазначила, що серед мешканців які поки не бажають евакуюватися, є жителі, зокрема, похилого віку, які мають певні особисті обставини. Водночас є такі люди, що створюють супротив для можливості виїхати не лише собі, а й дітям.

"Тому, сьогодні було прийнято рішення розробити нормативно-правовий акт, подивитись як це сьогодні нормується на рівні законодавства в Україні. Щоб вирішити щодо батьків, які нізащо не хочуть виїжджати за територію Донецької області й знаходяться у вкрай небезпечній зоні, де відбуваються бойові дії. Відпрацювати механізм, яким чином можливо було б вивозити дітей з цих територій, коли батьки не погоджуються", - пояснила Симоненко.

Вона зауважила, що пошук коректного вирішення даної ситуації - це важкий процес.

"До вівторка, Донецька ОВА разом з Мінюстом, Мінрегіоном та Мінсоцполітики мають відпрацювати цей нормативно-правовий акт, який дозволить нам зберегти життя дітей, які сьогодні знаходяться на території де відбуваються реальні військові дії, але їх батьки не хочуть виїжджати", - підкреслила Симоненко.

Радник заступника голови Офісу президента зазначила, що також вирішується питання щодо дітей, які мешкають у прийомних сім’ях, де батьки не хочуть евакуюватися.

"У нас там є 91 дитина, яка мешкає у прийомних сім’ях. Є ситуація, коли у двох таких сім’ях батьки відмовляються виїжджати, але говорять "забирайте дітей". Проводяться перемовини з цими батьками стосовно дітей, щоб їх можна було захистити та вивезти", - сказала Симоненко.

Вона додала, що зараз ведеться робота, щоб зручно розмістити переміщених з дітьми мешканців Донеччини та допомогти батькам з працевлаштуванням.

"Ми сьогодні говоримо з очільниками військових адміністрацій цих областей - це Кіровоградська, Полтавська, Вінницька області, щоб за бажанням влаштувати на роботу цих батьків. Ми говоримо про те, що люди зможуть не тільки переїхати у безпечні регіони та отримати відповідні виплати для ВПО, але й допомогу з працевлаштуванням", - підкреслила Симоненко.

Нагадаємо, 29 липня було створено Штаб для координації дій влади, військових, волонтерів для евакуації мешканців Донеччини, його очолила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

30 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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