За словами мера, окупанти отримують тотальний супротив від українського населення на тимчасово окупованих територіях.

До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області привезли масовку з Криму для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку населенням псевдореферендуму щодо приєднання до РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони не відмовились від ідеї проведення "референдуму", хоча бачать тотальний супротив нашого цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати пропагандистські сюжети про начебто підтримку місцевого населення в Мелітополі. Але ми чітко розуміємо, що цього точно немає", - сказав він.

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За його словами, кілька днів тому окупанти зняли сюжет, в якому провели опитування людей на вулицях міста. Але ті, хто підтримував Росію, розмовляли з акцентом і не є жителями міста.

Крім того, за інформацією Федорова, є перші повідомлення про те, що окупанти ходять по квартирах, але ніхто з мешканців не відкриває та не відповідає на їхні заклики.

"Цим ми можемо підтвердити, що цей референдум лише фейк, тому що ні достатньої кількості людей немає на тимчасово окупованій територій, ні підтримки немає", - сказав Федоров.

Він вважає, що цей спротив призведе до додаткових тортур, залякувань та тиску з боку окупантів стосовно місцевого населення.

"І, звичайно, в першу чергу це торкнеться чоловіків призовного віку, які будуть підпадати під мобілізацію, яку наказав провести диктатор. Тому ми закликаємо всіх чоловіків виїхати з тимчасово окупованої території", - наголосив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

22 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем та активізували роботу щодо підготовки так званого "референдуму". Зокрема, на Херсонщині окупанти намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані, там продовжується формування так званих "виборчих комісій".

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