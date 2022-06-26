Проте окупанти заперечують ризики розповсюдження холери.

До осені в Маріуполі можуть загинути декілька тисяч осіб через вкрай важку епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону.

Він вважає, що епідситуація лишається на високому рівні загрози. В липні очікується загострення ризиків розповсюдження холери, а окупанти заперечують існування такої загрози.

"Через це вже на початку вересня ми можемо втратити декілька тисяч осіб. Це дуже складна ситуація, не хочуть окупанти ні до чого дослухатися. До них не доходить", - пояснив він.

Також Андрющенко повідомив, що сміттєвий полігон, що зайнявся, досі не загасили.

"Вже четвертий день палає сміттєвий полігон, нічого не робиться. Навпаки, інший діючий полігон ставлять під загрозу спалаху. Проблема в тому, що вони викидають не сміття, а будівельне сміття з-під розбору будинків і тому консервують проблеми, які можуть виникнути", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті триває пожежа на законсервованому сміттєполігоні. Він зазначив, що жодних заходів для локалізації або гасіння вогню російські окупанти не вживають.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджав про настання екологічної катастрофи, якщо пожежу на сміттєзвалищі у Маріуполі не буде ліквідовано.

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