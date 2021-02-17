За минулу добу на Донбасі зафіксовано чотири обстріли з боку російських найманців.
Про це йдеться у ранковому зведенні ООС 17 лютого.
Ворог відкривав вогонь в районі Красногорівки, Водяного та Південного, застосувавши міномети, станкові протитанкові та підствольні гранатомети. Також вогонь вів ворожий снайпер.
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"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано.
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