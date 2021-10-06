Військові ООС відкривали вогонь у відповідь.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого за минулу добу, 5 жовтня, поранення отримав український військовий.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 6 жовтня.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Загалом упродовж минулої доби в районі проведення ООС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, в районі Трьохізбенки бойовики обстріляли позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Читайте також"Готуймося": "слуга народу" заявив про загрозу широкомасштабної війни з БілоруссюБіля Красногорівки вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Рубежі наших підрозділів, завдяки зусиллям українських воїнів, залишилися незмінними. Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Раніше головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей намагаються приховати підготовку до посилення агресії. У передові підрозділи завозять додаткове озброєння та боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова