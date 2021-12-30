Російсько-окупаційні війська вчора 4 рази порушили режим припинення вогню.

На Донбасі минулої доби, 29 грудня, внаслідок обстрілів окупантів поранено українського бійця.

Про це повідомляється в ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська вчора 4 рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок дій бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я середньої важкості.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте такожНа Донбасі спіймали бойовика у російській формі: він був під наркотикамиСтаном на 7:00 ранку 30 грудня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, у грудні Росія значно збільшила поставку нових та модернізованих бойових броньованих машин для окупаційних військ на Донбасі.

Раніше Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки.

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