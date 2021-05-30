Протягом минулої доби, 29 травня, російські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

Читайте такожМісія ОБСЄ назвала основну причину загибелі та поранень мирних жителів у війні на Донбасі

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Окрім цього, бойовики здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали.

Станом на 7 годину ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська сторона СЦКК оперативно відреагувала на порушення режиму тиші через СММ ОБСЄ.

Обстріли бойовиків на Донбасі 28 травня

За день до того російські найманці здійснили на Донбасі 12 обстрілів. Один український військовий отримав кульове поранення.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров