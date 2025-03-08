Також цей удар прокоментувала і глава європейської дипломатії Кая Каллас. Вона зазначила, що Путін "не зацікавлений у мирі".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по місту Добропілля в Донецькій області двома ракетами.

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти РФ. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", - висловив думку Зеленський.

Також цей удар прокоментувала і глава європейської дипломатії Кая Каллас. Вона зазначила, що російський диктатор Путін "не зацікавлений у мирі".

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"Російські ракети продовжують безперестанку падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку - інакше ще більше українських мирних жителів заплатять найвищу ціну", - написала Каллас у мережі X.

Нічний удар по Україні

У ніч на 8 березня окупанти завдали кілька ударів по містах Добропілля на Донеччині та Богодухів на Харківщині.

Унаслідок удару по прифронтовому місту Добропілля загинули 11 мирних жителів, кількість поранених зросла до 40. Серед постраждалих - шестеро дітей.

У Богодухові загинули 3 людини, ще 6 дістали поранення.

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