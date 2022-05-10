За інформацією голови ОВА, для запобігання більш серйозної аварії газорозподільні станції перекриті.

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області залишилося без газу. Російські окупанти перебили магістральний газопровід.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

"Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду", – зазначив він.

"Наразі магістральний газопровід перебитий і розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті немає", – додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ, Росія готується до наступу у напрямках Лимана та Сєвєродонецька.

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