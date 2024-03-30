За словами прем'єр-міністра Польщі, союзники мають активізувати допомогу Україні у боротьбі з агресією Росії, щоб не втілився "песимістичний сценарій" для них самих.

Європа зараз перебуває у "передвоєнній" ері. Про це під час спілкування з західними ЗМІ заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, континенту необхідно збільшити інвестиції в оборону, адже Європа перебуває в ситуації, "якої не було з 1945 року".

"Я знаю, що це звучить нищівно, особливо для молодого покоління, але ми повинні звикнути до того, що почалася нова ера: передвоєнна. Я не перебільшую – з кожним днем це стає все зрозумілішим. Війна більше не є поняттям з минулого", - сказав політик.

Туск підкреслив, що найбільша тривога на даний момент полягає в тому, що "можливий буквально будь-який сценарій".

"У моїй частині Європи війна більше не є абстракцією і наш обов'язок – не сперечатися, а діяти та готуватися до захисту", - додав глава польского уряду.

Погрози РФ на адресу Заходу

Росія може почати війну з НАТО протягом наступного десятиліття. Про це йдеться у доповіді зовнішньої розвідки Естонії.

Зазначається, що Таллінн очікує "значного збільшення російських сил поблизу естонського кордону в найближчі роки".

Також УНІАН повідомляв, що, за даними Bild, НАТО готується до війни з Росією. Так, у секретному документі Міноборони Німеччини викладається можливий розвиток конфлікту між Росією і НАТО, кульмінацією вказують розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

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