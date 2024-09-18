Саме в середній смузі РФ ще з часів СРСР зосереджена велика кількість аеродромів з такою авіацією.

Україні дуже потрібно отримати дозвіл бити по території РФ в першу чергу ракетами ATACMS, заявив військовий експерт, полковник Петро Черник в інтерв’ю Армія TV.

"Нам дуже сильно дошкуляє військова авіація росіян, яка може брати на борт навіть важкі бомби великих калібрів: ФАБ-100, 250, 500. Саме в середній смузі РФ ще з часів СРСР зосереджена велика кількість аеродромів з такою авіацією. Ракети ATACMS особливо у касетній комплектації М-39 і М-39А1, котрі мають у своїй комплектації субелементи М-74 – така "апельсинка", у металевому кожусі високоенергетичні вибухові речовини. На висоті розривається і "засіває" футбольне поле… Коефіцієнт вибуху – 98%. Одна ракета дальністю 164 км має комплектацію у межах до 900 субелементів, на 300 км – у межах 300 субелементів. І цим можна винищити абсолютно всі їхні аеродроми", - запевнив Черник.

Він підкреслив, що не поділяє точку зору тих західних експертів, які кажуть, що застосування таких ракет нічого не вирішить. "Вирішить. І дуже серйозно", - зазначив Черник.

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Він вважає, що Україна таки отримає дозвіл на удари цією зброєю по території країни-агресорки, але терміни прогнозувати не береться.

"Думаю, що дозвіл надійде і ми почуємо хорошу новину, що запалахкотять їхні (російські) аеродроми... Терміни. Складне питання… На мій погляд, з огляду на те, що все більше і більше з’являється пасивних ознак того, що ця фаза війни, скоріше, буде закінчуватись на весну-літо наступного року, то я думаю, це буде не такий вже й тривалий час. Якщо вони запрацюють до нового року, то для нас це буде неймовірно хороший результат", - прокоментував Черник.

Дозвіл на удари по території РФ західною зброєю

США так і не дали на минулому тижні дозвіл Україні бити їхньою далекобійною зброєю по території РФ для ураження військових об’єктів. Хоча в західній пресі з’явились повідомлення, що США та Великобританія надають такий дозвіл.

Пізніше The Times оприлюднило матеріал, в якому говориться, що Велика Британія не дозволить Україні використовувати ракети великої дальності по цілях у Росії без згоди Сполучених Штатів.

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