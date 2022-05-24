Обмеження, серед яких, зокрема перебування у лісових масивах, діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану.

У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Так, забороняється пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 до 05.00; перебування у лісових масивах; перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів; здійснення фото-, відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів.

Також забороняється використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках; носіння військової форми одягу; проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

Водночас обмеження не поширюються на представників військових формувань.

"Дані обмеження діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану", - наголошується у дописі.

Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли прикордонні території на Чернігівщині та Сумщині.

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