У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
Так, забороняється пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 до 05.00; перебування у лісових масивах; перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів; здійснення фото-, відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів.
Також забороняється використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках; носіння військової форми одягу; проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
Водночас обмеження не поширюються на представників військових формувань.
"Дані обмеження діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану", - наголошується у дописі.
Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли прикордонні території на Чернігівщині та Сумщині.