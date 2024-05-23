Ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

В російській республіці Татарстан сьогодні триває операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України з ураження об’єктів військово-промислового комплексу РФ за допомогою безпілотників.

Як повідомляють джерела УНІАН в розвідці, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

"За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". В регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську", - зазначив співрозмовник агентства.

Українські дрони атакують РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 травня дрони уразили нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). На об'єкті сталась пожежа. Атака українських безпілотників на російський нафтопереробний призвела до екстреної зупинки підприємства.

Також в ніч на 19 травня українські дрони поцілили у Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області. Операцію провели бійці ГУР. На території нафтобази спалахнула пожежа. Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв на об'єкті було уражено вертикальні резервуари. В результаті операції знищено три резервуари з пальним, деталізували в ГУР.

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