Удар українських дронів по об'єкту відбувся о 2:50.

У ніч на 19 травня українські дрони поцілили у Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області. Операцію провели бійці Головного управління розвідки (ГУР), повідомив УНІАН співрозмовник у ГУР.

У місцевих групах в соцмережах росіяни писали, що чули вибухи близько 2:50. Після цього на території нафтобази спалахнула пожежа. Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв на об'єкті було уражено вертикальні резервуари. В результаті операції знищено три резервуари з пальним, деталізували в ГУР.

"Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки РФ використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде", - пообіцяв співрозмовник у ГУР.

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Інші удари в тил ворога

Напередодні СБУ вдарила дронами по російському аеродрому "Кущевська" та Слов'янському НПЗ у Краснодарскому краї РФ. На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті.

Крім того, в ніч на 19 травня Сили оборони вдарили по російському морському тральщику "Ковровець". Раніше РФ використовувала цей корабель для виконання завдань в Атлантичному океані й Перській затоці.

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