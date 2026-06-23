Частина окупованого Криму залишилася без світла: названо причину

Наразі на окупованій території ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

В тимчасово окупованому Криму у звʼязку з технологічними порушеннями в електромережах без електрики залишилися споживачі в кількох містах, а також районах півострова, повідомив "Крименергоінформ".

"Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що відключення зачепили міські округи Євпаторія, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони.

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Ситуація в Криму - останні новини

21 червня гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в тимчасово окупованому Криму після атак дронів виникли проблеми з електропостачанням. Тоді частина півострова залишилася без електроенергії.

Тоді повідомлялося, що "Севастопольенерго" публікувало графіки відключень світла в деяких населених пунктах півострова. Крім того, місцеві жителі повідомляли в соцмережах, що електроенергія зникла в Алушті, Армянську, Красноперекопську та Джанкої.

21 червня стало відомо про продовження проблем з паливом в Севастополі. "Влада" тимчасово окупованого Криму змушена була навіть скасувати видачу палива за QR-кодами на автозаправних станціях "ТЕС".

В ніч на 19 червня Сили безпілотних систем здійснили удари по об’єктах Глєбовського підземного газосховища поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові у тимчасово окупованому Криму.

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