'З Криму треба тікати': мешканці півострова малюють апокаліптичну картину

До деяких робочих місць уже не мають можливості дістатися будівельники, технічні працівники та навіть медики.

В тимчасово окупованому Криму запровадили заборону на продаж пального. На тлі цих обмежень представники місцевого бізнесу повідомляють про труднощі з логістикою, постачанням товарів і роботою окремих підприємств.

За даними Cemaat, представники кримського бізнесу вже підраховують збитки та заявляють про неминучість колапсу.

"Заборона на продаж палива означає, що всі дистриб’юторські поставки мають просто лягти. Зі складу в роздріб якось же треба розвозити. А як? Поки що є якісь запаси на підприємствах, тому полиці відразу не спорожніють. Але це тиждень, максимум десять днів. А потім, думаю, почнеться масове закриття продуктових магазинів", − прогнозує співробітниця мережі супермаркетів.

Відео дня

За словами водія однієї із сімферопольських логістичних компаній, запаси пального поки що є. Щойно почалися проблеми з бензином та дизпаливом, керівництво завчасно закупило його про запас. Зараз в усіх автомобілях компанії повні баки, а в кожного водія − ще й близько 200 літрів у каністрах. Водночас, за оцінкою водія, цих резервів вистачить ненадовго.

"Поки що їздимо, але вже майже всі далекі заявки зняли. Що буде завтра-післязавтра, коли соляра закінчиться, керівництво не каже. І це ж не тільки у нас. Мій брат працює провізором в аптеці, в нього вже сьогодні заявку на поповнення ліків не прийняли", − нарікає кримчанин.

Окреме обурення у людей викликає мовчання влади. Не додає оптимізму й те, що замість запровадження надзвичайного стану окупаційна адміністрація оголосила так званий "паливний локдаун".

За словами юриста однієї з кримських компаній, оголошувати надзвичайний стан самопроголошений "Голова Республіки Крим" Сергій Аксьонов не наважився. Такий крок автоматично передбачає скасування податкових відрахувань, можливість вимагати компенсації та загалом переводить ситуацію у юридичну площину відповідальності за наслідки.

"Нічого подібного зараз і близько немає − просто виклали відео, де якийсь чоловік заявляє, що бензин тепер нібито не можна ні купувати, ні продавати. Жодного розпорядження чи указу я поки що не бачив", − каже юрист.

Перші наслідки паливної кризи відчули курортна сфера та туризм. Частина відпочивальників, щойно дізнавшись про обмеження на продаж пального, вирішила достроково завершити відпустки.

"У мене й так було не дуже добре, а тут одразу половина гостей поїхали на залишках палива. Кажуть: швидше додому, поки не прийшли з баків зливати, з них станеться", − жаліється власник міні-готелю в селі Малоріченське, що знаходиться у Ялтинському районі.

Власники ресторанів і кав’ярень також обурені.

"Тепер хоч закривайся, бо продукти не привезеш, кухарі дістатися не можуть, та й відвідувачі до моєї кав'ярні пішки не дійдуть, вона на околиці", − каже підприємець з Бахчисараю.

До роботи вже не можуть дістатись деякі будівельники, технічні працівники і навіть медики.

За словами власника стоматологічної клініки в Ялті, половина лікарів медичного закладу не вийшла на роботу, оскільки машинам просто немає на чому їхати. Водночас пацієнти до клініки "доїжджають на останніх краплях". Власник клініки занепокоєний тим, що буде робити, коли закінчиться дизель у генераторі, який забезпечує роботу холодильника з ліками під час відключень.

За словами інженера одного з комунальних підприємств Криму, про генератори мешканцям півострів можна забути, як і "про нормальне життя взагалі".

"Немає газу − це значить немає світла. Бо його генерують, спалюючи газ. А коли немає світла − це означає немає водопостачання, відведення стічних вод, нормальної роботи зв’язку, освітлення в операційних та багато чого іншого, без чого настає тотальний колапс систем, необхідних для нормального життя", − говорить інженер, додаючи, що з Криму "вже треба тікати".

Ситуація в Криму – останні новини

Нещодавно так званий "губернатор" окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в тимчасово окупованому Криму після атак дронів виникли перебої з електропостачанням. За його словами, частина півострова тоді залишилася без електроенергії.

"Севастопольенерго" опублікувало графіки відключень електроенергії в низці населених пунктів півострова. Місцеві жителі писали в соцмережах про зникнення світла в Алушті, Армянську, Красноперекопську та Джанкої.

Повідомлялося також про проблеми із паливом у Севастополі. Так звана влада окупованого Криму була змушена скасувати видачу пального за QR-кодами на автозаправних станціях "ТЕС".

Вас також можуть зацікавити новини: