Дрони ЕЛЬФ-П зараз удосконалюють для можливості збивати ними ударні "Шахеди".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав український дрон ЕЛЬФ-П, що знищує російські БпЛА Орлан, ZALA та SuperCam.

У своєму каналі в Telegram він оприлюднив кадри з роботою цих дронів проти ворожих безпілотників.

"Росіяни використовують розвіддрони для наведення Іскандерів і Ланцетів. Збивати БпЛА ракетами ППО дорого й нераціонально, тому учасники Brave1 активно шукають дешевші рішення. Одне з них — ЕЛЬФ-П. Бійці використовують цей дрон на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках. У нас уже багато підтверджень уражень російських розвіддронів БпЛА ЕЛЬФ-П", - написав Федоров.

Він зазначив, що Brave1 допоміг виробнику зробити всі необхідні кроки для кодифікації за стандартами НАТО, а також випробувати в бойових умовах.

"Зараз виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення Шахедів", - повідомив міністр.

Він зауважив, що на відео — робота ЕЛЬФ-П по ZALA й Орлану.

Українські дрони - новини

Як повідомляв УНІАН, війна дронів на території України перетворилася у високошвидкісну гонитву технологічних озброєнь.

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко каже, що Україна цього року вийшла в паритет з РФ по кількості дронів. За його словами, на деяких відтинках у нас є більша кількість, ми випереджаємо ворога, але на деяких не суттєво відстаємо. Разом з тим, за словами Федоренка, за поточний рік ми виросли "на декілька голів" у розвитку БПЛА.

Наразі Україна має вже серійне виробництво дронів-ракет.

Зокрема сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ передали першу партію нових ракет-дронів "Пекло". За наявною інформацією, "Пекло" може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину, а максимальна відстань польоту становить понад 700 км.

Раніше ЗСУ отримали інший ракето-дрон - "Паляниця". Військові експерти пропонували називати його реактивним дроном.

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