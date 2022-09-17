Росіяни поцілили приватному сектору та об’єктам критичної інфраструктури.

Рятувальники показали, як виглядає понівечений приватний сектор на Харківщині, де внаслідок ворожої атаки загинула 11-річна дівчинка.

Як повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області, ворог завдав ракетних ударів по Чугуївському району близько 12:30.

Росіяни поцілили приватному сектору та об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі області.

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"Рятувальники виїхали на виклики за 3-ма адресами. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 15 кв.м. За попередніми даними, постраждала дівчинка 11 років та жінка, їх госпіталізували до медичної установи. Пожежу було ліквідовано о 13:05", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок чого постраждали жінка та 11-річна дівчинка. Згодом дівчинка померла у лікарні.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

В Офісі президента після смерті 11-річної дівчинки внаслідок ракетного удару Росією по Чугуєву назвали окупантів "слабкими невдахами, які воюють з дітьми".

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