Обидва дрони не влучили в ціль.

Відразу два російські безпілотники застрягли у маскувальній сітці над українським танком.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, російські дрони "Ланцет-3М" намагалися атакувати український танк на позиції. Один заплутався у маскувальній сітці, а іншому завадило дерево, до якого її прикріпили.

"І таке буває. Одразу два дрона-камікадзе "Ланцет-3М" застрягли в маскувальній сітці над танком ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На кадрах видно, що безпілотники чітко навели на танк. Втім, росіяни двічі схибили.

Про "Ланцет"

Цей БПЛА володіє швидкістю 110 км/год під час горизонтального польоту і 300 км/год при пікіруванні в ціль. А його дальність дії досягає 40 кілометрів.

Крім того, апарат оснащено телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

Раніше УНІАН публікував фоторепортаж, як в Україні навчають бійців "Армії дронів". Згодом ці хлопці мають бути "очима" військових на полі бою, точно наводячи вогонь ЗСУ на ворожі цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: