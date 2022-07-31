Перше завдання проекту - придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.

В Україні тривають військові навчання бійців керуванню дронами. Згодом ці хлопці мають бути "очима" військових на полі бою, точно наводячи вогонь ЗСУ на ворожі цілі.

Бійці відпрацьовують польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, управління дронами.

"Армія дронів" - проект, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації. Це комплексна програма, в рамках якої запланована системна закупівля дронів, їхній ремонт і оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

Перше завдання проекту - придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.

В Україні щомісяця управляти дронами вчаться до 2 тисяч військових.

У коментарі журналістам вони визнають, що майбутня робота буде не безпечнішою за роботу снайперів.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська повільно просуваються на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області.

Штурмовими діями окупанти намагалися поліпшити тактичне становище в напрямках Роти - Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою виявилась спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка-Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена

Ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи російських військових.

ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонському напрямку. Росіянам не дали піти на штурм з окупованого Брускинського на Білогірку, розташовану на західному березі Інгульця.

Після влучних ударів ЗСУ по переправах та мостах, стратегічно важливих для ворога в Херсонській області, РФ почала перекидати в окуповану область інженерну техніку.

У соцмережах вже пишуть про ремонт Антонівського моста, який регулярно зазнає вогневих ударів української сторони.

Загалом у боях з противником ЗСУ ліквідували вже 40 830 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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