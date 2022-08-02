Усі переселенці будуть безплатно розселені до комунальних закладів або приватних будинків.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив деталі обов'язкової евакуації з Донеччини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Розпочали безкоштовну евакуацію цивільних з Донецької області до Кіровоградської. Кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення - 16:30", - зазначив Кириленко.

За його словами, евакуація відбувається у комфортних потягах із безкоштовним харчуванням від організації World Central Kitchen.

"Одразу на місці прибуття всі евакуйовані можуть оформити разову грошову допомогу: 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для всіх інших. Також можна буде оформити щомісячну виплату для ВПО у такому самому розмірі", - розповів голова ОВА.

Кириленко також зазначив, що всі переселенці будуть безплатно розселені до комунальних закладів або приватних будинків та матимуть змогу отримати гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій.

Крім того, кожен, хто прибуває до Кропивницького, отримає від мобільних операторів повідомлення з переліком всіх необхідних контактів в області.

"Перший такий евакуаційний поїзд уже вирушив вчора, 1 серпня. Ним Донеччину покинули 136 людей, серед яких 44 - маломобільних", - нагадав Кириленко.

Він закликав усіх скористатися цією нагодою та виїхати у безпечніший регіон України. "Ситуація в нашій області вже зараз дуже складна, але іще складнішою вона стане з настанням холодів", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

31 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів. Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

Сьогодні, 2 серпня, Верещук заявила про початок обов'язкової евакуації з Донеччини. Вона також зауважила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, примушувати до цього людей ніхто не буде.

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